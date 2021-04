Viele Vorwürfe und wenig Details vom Ibiza-Detektiv

Wien – Julian H. wägt genau ab, was er sagen will – und was nicht. Der frühere Privatdetektiv war gestern Zeuge im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Er war es, der den damaligen FPÖ-Spitzen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus im Sommer 2017 auf Ibiza die Videofalle stellte. Hintermänner oder Auftraggeber will er nicht gehabt haben. Er habe persönlich auch kein Geld für das Video verlangt oder jemanden erpressen wollen. Stattdessen habe er aus hehren Motiven gehandelt: Ihm sei es darum gegangen, Käuflichkeit und Einflussnahmen in der Republik darzustellen. Ein Opfer dieser Praktiken sei er nun selbst: H. sitzt wegen des Vorwurfs der Täuschung, der versuchten Erpressung und von Drogendelikten in Untersuchungshaft. Er weist diese Vorwürfe zurück: „Es wird versucht, mich durch überzogene Ermittlungen und konstruierte Verdächtigungen mundtot zu machen. Es ist schwer zu glauben, dass Österreich ein gefestigter Rechtsstaat sein soll.“