Ungarisches Staats-TV attackiert Journalistin aus Österreich

Schallenberg twitterte am Donnerstagnachmittag zu dem Fall: „Kritische Fragen zu stellen, ist Kernaufgabe von Medien. Der Umgang durch #M1 mit @tschinderle ist daher unvertretbar.“ Er selbst habe sofort mit dem ungarischen Außenminister Péter Szijjártó telefoniert. Auch der österreichische Botschafter in Budapest, Alexander Grubmayr, werde „diese Position in aller Deutlichkeit darlegen“.

Tschinderle reagierte auf die Angriffe ihrerseits mit den Worten: „Pressesprecher werden dafür bezahlt zu kommunizieren. Doch sie haben die Fragen nicht beantwortet, sondern an ein (der ungarischen Regierung, Anm.) sehr stark nahestehendes Medium weitergeleitet“, sagte sie gegenüber der APA am Donnerstag. Sie habe den Eindruck, dass der Fall auch im „kritischen Lager“ in Ungarn als „Zäsur“ wahrgenommen worden sei, weil nun bereits „das reine Stellen von Fragen“ an den Pranger gestellt werde. Die Journalistin sieht es nun am wichtigsten an, „dass Journalisten und Journalistinnen gemeinsam Flagge zeigen. Das betrifft nicht nur mich“, so die „profil“-Mitarbeiterin. Sie erinnerte: „Ungarischen Kollegen passiert das jeden Tag.“