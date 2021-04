14 Jahre Haft für Bodyguard nach Prozess um Bluttat in NÖ

Der erste Prozess um die Bluttat in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) vom Juli 2020 hat am Donnerstag in Korneuburg mit einem nicht rechtskräftigen Schuldspruch für den 37-jährigen Angeklagten geendet. Der russische Staatsangehörige fasste wegen versuchten Mordes 14 Jahre Haft aus. Ahmed A. soll als Bodyguard des erschossenen Kadyrow-Kritikers Martin B. fungiert haben. Angelastet wird ihm, er habe den mutmaßlichen Mörder erschießen wollen, nachdem dieser B. getötet hatte.