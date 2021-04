Mars-Rover machte Selfie mit Hubschrauber

An besonderen Orten ein Selfie machen, das ist offensichtlich nicht nur was für Menschen: Auf dem Mars hat der NASA-Rover „Perseverance“ ein Foto von sich mit dem Mini-Helikopter „Ingenuity“ geschossen. Die US-Weltraumbehörde veröffentlichte das Foto am Mittwoch (Ortszeit) und schrieb dazu, dass „Perseverance“ es mit seinem Roboterarm aufgenommen habe, es aber eigentlich aus 62 Einzelaufnahmen zusammengesetzt worden sei.