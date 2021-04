Myanmars Botschafter darf nicht mehr in Botschaft in London

Der abgesetzte Botschafter Myanmars in London hat um internationale Hilfe für sein Land gebeten, das seit mehr als zwei Monaten von einer Militärjunta regiert wird. „Bitte, helfen Sie unserem Land, denn ohne Ihre Hilfe werden wir uns aus diesem Chaos nicht befreien können“, sagte Kyaw Zwar Minn am Donnerstag vor dem Botschaftsgebäude in der britischen Hauptstadt. Die britische Regierung sah sich nach eigenen Angaben gezwungen, die Absetzung des Botschafters hinzunehmen.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Deutschen Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, forderte die deutsche Bundesregierung auf, den Militärattaché Myanmars in Deutschland sofort auszuweisen. An der Botschaft Myanmars in Berlin dürfe es keinen „diplomatischen Putsch“ wie in London geben, erklärte Lambsdorff am Donnerstag in Berlin. Es gehe in der gegenwärtigen Situation „darum, den internationalen Druck auf die Militärjunta zu erhöhen, um das brutale Vorgehen gegen friedliche Demonstranten schnellstmöglich zu beenden“.