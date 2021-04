Viel weniger Fahrraddiebstähle im Coronajahr 2020

In Wien ist die absolute Zahl der Raddiebstähle wenig überraschend mit 6.838 am höchsten, gefolgt von der Stadt Salzburg mit 1.244 und Linz mit 1.143. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gab es aber in der Stadt Salzburg die meisten Fälle, nämlich 80 pro 10.000 Einwohner, in Linz waren es pro 10.000 Einwohner 55, in Innsbruck 46, in Klagenfurt 39 und in St. Pölten und Wien jeweils 36.