ManUnited dank Sieg in Granada mit Rückenwind zu Tottenham

Ole Gunnar Solskjaer hat sich nach dem 2:0-Hinspielsieg von Manchester United im Europa-League-Viertelfinale in Granada hocherfreut gezeigt. „Wenn du in Spanien spielst, zwei Tore schießt und die weiße Weste behältst, ist das ein sehr gutes Ergebnis für uns“, sagte der Trainer des englischen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstagabend. Sonderlob gab es für die Torschützen Marcus Rashford (31.) und Bruno Fernandes (90./Elfer).