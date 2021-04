Das lange Warten auf Antworten: Tennis-Saisonstart in Tirol unklar

Für den größten Bewerb des Tiroler Verbandes, die Mannschaftsmeisterschaft mit Beginn am 15. Mai, gibt es derzeit laut Seidenbusch einen Plan A (Beginn wie geplant) und einen Plan B, bei dem der Auftakt um zwei Wochen später angesetzt werden wird bzw. die beiden ersten Spielrunden am Ende der Punktejagd nachgeholt werden könnten. „Alles ist offen, wir müssen flexibel bleiben.“ Er erteilt aber den Anregungen, die Mannschaftsmeisterschaft ohne Doppelspiele auszutragen, eine klare Absage. Entschieden wurde nach unbestätigten Meldungen aus der ÖTV-Zentrale in Wien, dass der Start in die Senioren-Bundesliga am 1. Mai verschoben werden wird. In der Bundesliga der allgemeinen Klasse „ist noch alles auf Schiene“, erklärt dazu Administrator Stefan Hirn.