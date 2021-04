Die Gletscher schmelzen weiter: Ewig zieht sich das Eis zurück

Beim Hornkees in den Zillertaler Alpen wurde der stärkste Rückgang verzeichnet – insgesamt verlor der Gletscher 104 Meter an Länge. Auf Platz zwei in dieser Negativ-Rangliste liegt der Alpeinferner in den Stubaier Alpen (-67,2 Meter), gefolgt von der Pasterze in der Glocknergruppe in Kärnten (-52,5 Meter), dem Gepatschferner in den Ötztaler Alpen (-51,5 Meter) und dem Schlatenkees in der Venedigergruppe in Osttirol (-50 Meter).