Ausreisekontrollen nun auch im Bezirk Scheibbs

Im Bezirk Scheibbs sind am Freitag Corona-bedingte Ausreisekontrollen angelaufen. Anhaltungen wurden von der Polizei stichprobenartig an den Hauptverkehrsrouten und auf Nebenstraßen durchgeführt. Involviert waren neben Beamten aus der Region und aus anderen Bezirken auch Kräfte der Sicherheitsakademie. Der Bezirk Scheibbs ist nach Wiener Neustadt und den Bezirken Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen das vierte Gebiet in Niederösterreich mit Ausreisekontrollen.

Laut der nun geltenden Hochinzidenzgebiets-Verordnung muss bei der Ausreise entweder ein negativer Antigen-Test, der maximal 48 Stunden alt ist, oder ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, mitgeführt werden. Keinen Test brauchen Personen, die in den vergangenen sechs Monaten mit dem Coronavirus infiziert waren und eine ärztliche Bestätigung haben bzw. einen Nachweis über neutralisierende Antikörper für einen Zeitraum von drei Monaten erbringen können.

Verankert ist in der Verordnung auch eine bis (zum morgigen) Samstag befristete Ausnahme der Testnachweispflicht. Sie gilt für Personen, die glaubhaft machen können, dass die Beschaffung eines Corona-Untersuchungsergebnisses „aus tatsächlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar war“.

Ab dem Wochenende werde gestraft, hieß es seitens der Polizei. Kontrolliert wurde am Freitag in der Früh u.a. auf der B25 in Wieselburg an der Grenze zum Bezirk Melk.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Der etwas mehr als 1.000 Quadratkilometer große Bezirk Scheibbs umfasst 18 Gemeinden und zählt mehr als 41.000 Einwohner. Das Gebiet hat laut Bezirkshauptmannschaft rund 50 Ausfahrten.