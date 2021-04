Opposition „amüsiert" über geplante Transparenz bei Postenbesetzungen

Innsbruck – „Amüsiert“ ist der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger über die geplante Transparenz bei Postenbesetzungen im Land Tirol: „Was ÖVP und Grüne medial vorlegen ist nichts wert, denn in Tirol beherrscht die ÖVP den parteipolitischen Postenschacher seit 1945 wie kein anderer.“ Das beginnt für Abwerzger in den Gemeindestuben, führt über das Land Tirol bis hinein in die Gesellschaften, an denen die Kommunen oder das Land beteiligt sind. „Postenschacher ist die DNA der ÖVP“, kritisiert der FPÖ-Chef. Er erinnert auch daran, dass gerade die Grünen in der Stadt Innsbruck, aber auch auf Bundesebene ebenso fleißig jobmäßige Günstlingspolitik betreiben.