Tiroler Musiker in der Corona-Krise: „Unsere Branche verhungert“

Innsbruck – Arno Mühlegger hatte bis zum März 2020 ein relativ unbeschwertes Leben: Der Profimusiker aus Schwaz spielte in verschiedenen Bands auf Veranstaltungen, hatte fixe Engagements als Alleinunterhalter in Hotels in Mayrhofen und Pertisau und reiste für Auftritte auch oft nach Salzburg. „Ich konnte finanziell keine großen Sprünge machen, aber ich hab mich auch um nichts sorgen müssen“, sagt der Gitarrist, Bassgitarrist und Sänger.