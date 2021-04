Linz mit Lienz verwechselt: Taxifahrer wurde zum Retter in der Not

Lienz – Für einen jungen Soldaten aus Westösterreich wurde am Dienstag der Taxifahrer Robert Petschenik zum Retter in der Not. Denn der Mann sollte eigentlich um 9 Uhr bei den Hochgebirgsjägern in der Lienzer Kaserne zum Bundesheer-Dienst einrücken. Doch als er um 5.15 Uhr aus dem Zug stieg, war er nicht in Osttirol, sondern in Oberösterreich. Der Neo-Soldat war irrtümlich nach Linz gefahren.

In seiner Verzweiflung stieg der junge Mann in ein Taxi ein. Sein Glück: Petschenik saß am Steuer. Der Linzer Taxler fasste sich ein Herz. „Er hat mir so leid getan. Und in der Kaserne hätte er sicher auch Probleme bekommen. Also habe ich nicht lange gezögert und gesagt: ,Das kriegen wir schon hin‘“, erklärt er. Die beiden hatten nur noch vier Stunden Zeit um die 350 km bis Lienz zurückzulegen. Erst unterwegs kam die Frage: Was kostet das eigentlich?