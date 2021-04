Bedrohte Hühnerarten vor Aussterben bewahrt

Reutte – Wenn die innere Uhr Tagesaktivität anzeigt, dann lassen in der Reuttener Tränkesiedlung in einem einzigen Garten bis zu fünf Hähne stolz ihre Kämme anschwellen – und krähen los. Jeder Gockel will täglich aufs Neue Reich und Harem abstecken. Denn verschiedene Rassen haben im großen Freigelände des „Standorts Arbeit“ der Lebenshilfe Reutte ein wahres Hühner-Paradies gefunden.