Industriedörfer anno dazumal: Absamer Museum unternimmt Zeitreise

Luxusgüter made in Absam: Die am Breitweg gefertigten Beinknöpfe stießen im 19. Jahrhundert international auf große Nachfrage.

Absam – Dort, wo am Breitweg in Absam heute Mähroboter durch kleine Gärten surren, erstreckte sich früher ein bedeutendes Industrieareal. Nichts erinnert mehr daran, dass hier in der Vergangenheit verschiedenste Produkte gefertigt wurden: farbige Luxusknöpfe für die Modewelt (bis nach Paris), Feuerspritzen, die im Winter nicht vereisen konnten, Waffen, Stockschrauben und Leder, feinste Salonstiefelchen oder auch eisenbeschlagene Gebirgsschuhe als leistbare Massenartikel.