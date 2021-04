Minister Anschober kommende Woche wieder im Dienst

Der krankgemeldete Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) „wird kommende Woche wieder im Dienst sein“. Das ließ sein Büro am Freitag auf APA-Anfrage wissen. Der ursprünglich geplante Auftritt Anschobers Montagnachmittag im ständigen Unterausschuss des Rechnungshofausschusses zu den Corona-Beschaffungen der Regierung ist dennoch abgesagt, wie die APA aus dem Parlament erfuhr. Der Minister soll am 27. April im sogenannten kleinen U-Ausschuss Auskunft geben.

Auch über einen Rücktritt Anschobers wurde am Freitag bereits spekuliert. Dem trat das Büro des Ministers zu Mittag entgegen. „Der Minister wird kommende Woche wieder im Dienst sein.“ Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler, der Anschober diese Woche vertreten hatte, ließ Donnerstagabend im Interview mit „oe24.tv“ ebenfalls wissen, dass Anschober kommende Woche wieder im Amt sein werde. „Ich habe gerade gesmst und ich bin auch telefonisch mit ihm in Kontakt, er wird in den nächsten Tagen wieder da sein.“ Über die Beschwerden Anschobers sagte er: „Es hat nochmals eine Untersuchung im Krankenhaus gemacht. Er hatte Kreislaufprobleme - mehr will ich aber nicht dazu sagen.“