Handball Tirol mit Remis gegen Ferlach: Die verflixten zwei Sekunden

Ferlach – Wieder brauchte Schwaz-Trainer Frank Bergemann ein Bündel guter Nerven. Bis zur 42. Minute liefen die Spieler von Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Samstag beim Gastspiel in Ferlach einem Rückstand hinterher. Dann nahmen die Tiroler am vierten Spieltag der Bonus-Runde endlich das Heft in die Hand, es roch nach dem ersten Saisonsieg gegen die Kärntner. Doch am Ende leuchtete ein 27:27 (15:11)-Remis von der Anzeigetafel.