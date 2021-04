US-Rapper DMX im Alter von 50 Jahren gestorben

Der US-Rapper und Schauspieler DMX ist am Freitag in einem Spital nördlich von New York gestorben. Das berichtete zunächst das Magazin „People“. Der Musiker wurde 50 Jahre alt. Er war am vergangenen Freitag ins Spital gebracht worden, nachdem er einen Herzanfall erlitten hatte, der US-Medienberichten zufolge auf eine Überdosis an Suchtmitteln zurückzuführen gewesen sein dürfte.