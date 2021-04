AfD kommt zu zweitägigem Bundesparteitag zusammen

Fünfeinhalb Monate vor der deutschen Bundestagswahl kommt die AfD am heutigen Samstag in Dresden zu einem zweitägigen Bundesparteitag zusammen. Die rund 600 Delegierten sollen das Wahlprogramm der größten deutschen Oppositionspartei beschließen. Für Zündstoff sorgt die Frage der Spitzenkandidaten. AfD-Chef Jörg Meuthen will die Parteibasis darüber entscheiden lassen. Es gibt aber Bestrebungen der Partei-Rechten, die Kandidaten bereits auf dem Parteitag zu bestimmen.