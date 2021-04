Wiesberger nach 66er-Traumrunde im Masters-Spitzenfeld

Golfprofi Bernd Wiesberger hat sich beim Masters in Augusta mit einer hervorragenden zweite Runde von sechs unter Par ins Spitzenfeld katapultiert. Der Burgenländer benötigte in einem der frühesten Flights nach sieben Birdies und einem Bogey lediglich 66 Schläge. Das war beim sechsten Antreten seine mit Abstand beste Augusta-Runde, zum Auftakt am Donnerstag war er mit 74 an der 30. Position gelandet.