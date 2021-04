Straches Ex-Leibwächter kommt in den U-Ausschuss

Einer der „Hauptdarsteller“ im Ibiza-Video, Heinz-Christian Strache, wird auch in der kommenden Woche im Fokus des dafür zuständigen Untersuchungsausschusses stehen - auch wenn dieser nicht persönlich kommt. Stattdessen soll der Leibwächter des ehemaligen FPÖ-Chefs, Oliver R., befragt werden. Er belastet seinen ehemaligen Chef etwa im Spesen-Skandal rund um Scheinrechnungen an die Partei. Ob er tatsächlich erscheinen wird, ist aber noch nicht ganz sicher.

Der Auftritt des Personenschützers am Dienstag ist aber noch nicht ganz fix. Das Justizministerium hat den Ausschuss gebeten, ihn zu entschuldigen. „Einer ( ) Einvernahme ( ) stehen kriminaltaktische und ermittlungstechnische Erwägungen entgegen, weil zu befürchten ist, dass die ( ) Kooperationsbereitschaft durch eine Einvernahme ( ) massiv beeinträchtigt werden könnte“, heißt es laut der Tageszeitung „Österreich“ in einem Schreiben, das am Freitag den Ausschuss erreicht hat, wie der APA in der SPÖ-Fraktion bestätigt wurde. Am Montag soll es darüber noch Konsultationen der Fraktionen mit dem Justizministerium geben. Wenn es plausible Gründe dafür gebe, werde man üblicherweise den Ansuchen der Justiz nachkommen, hieß es.