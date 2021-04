Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland kühlen ab

„Ich sehe ein enormes Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen aus Deutschland und Österreich“, merkte Pötsch an. Dabei hat er vor allem auch die Bereiche Technologie und Mobilitätswirtschaft vor Augen. Zielführend wären beispielsweise der Ausbau und die Vernetzung der E-Mobility-Infra­struktur in den beiden Ländern, so der Spitzenmanager aus der Automobilindustrie. Die deutsche und die österreichische Wirtschaft sollten seiner Meinung nach „die Anstrengungen bündeln“.

Angesichts der Pandemie habe die weltwirtschaftliche Entwicklung „das Normalniveau noch nicht wieder erreicht“, so der designierte Wifo-Chef und derzeit noch Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel (IfW), Gabriel Felbermayr. In Deutschland beispielsweise sei die Wirtschaft im vierten Quartal 2020 im Jahresabstand um 3,6 Prozent geschrumpft, in Österreich um 5,9 Prozent. Prognosedaten für die nächsten zwei Jahr­e zeigten, dass sich die Wirtschaft in den USA rascher erholen werde als in Deutschland und Österreich. Weitere wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Stärkung seien als­o dringend notwendig. Langfristige Reformen stünden an. (APA)