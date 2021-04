Angeschlagene Lobnig beendet Ruder-EM vorzeitig

Die Ruder-EM in Varese ist für Österreichs Olympia-Starterin Magdalena Lobnig vorzeitig zu Ende. Die gesundheitlich angeschlagene Kärntnerin hat am Samstagvormittag nach dem Einfahren mit ihren Trainern entschieden, nicht zum Einer-Halbfinale anzutreten. Tiefer Husten und geschwollene Lymphknoten hätten sich weiter verschlimmern können. Nach einem weiteren negativen Coronatest trat die 30-Jährige die Heimreise an.