Umwege zu Bob Dylan und ärgerliche Abstecher aufs Glatteis

Innsbruck – Schon bevor Bob Dylan, als erstem Songwriter überhaupt, 2016 den Literaturnobelpreis zuerkannt wurde, war die Liste von Dylan-Literatur lang. Es gibt hochseriös­e poetologische Studien und universitäre Tagungsbänd­e genauso wie spielerische Annäherungen in Form von Erzählungen, Romanen, Reportagen und Gedichten. In wenigen Wochen, am 24. Mai, wird Bob Dylan 80. Aus diesem Anlass ist nun mit „Look Out Kid“ ein weiteres Dylan-Buch erschienen. Herausgeber Maik Brüggemeyer, Redakteur beim Rolling Stone, hat Autorinnen und Autoren eingeladen, von Dylan-Songs inspirierte Geschichten zu schreiben. Eine in der Theorie naheliegende Idee, auf deren praktische Tücken Tino Hanekamp in seinem Beitrag hinweist: Ihn inspirieren Dylan-Lieder lediglich dazu, „nichts über Bob Dylan zu schreiben, über den nun wahrlich schon genug geschrieben worden war“. Er macht es, ausgehend von Dylans „115th Dream“, trotzdem. Benedict Wells kommt zu einer ähnlichen Erkenntnis: Vielleicht sei die „aller-dylaneske Weise, über Bob Dylan zu schreiben, nicht über ihn zu schreiben“.