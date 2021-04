Wiesberger bei Golf-Masters auf Weg zu Top-Platzierung

Nach der großartigen 66 hat Golfprofi Bernd Wiesberger am Samstag (Ortszeit) die dritte Runde beim US Masters in Augusta mit 74 Schlägen (2 über Par) absolviert und ist dadurch auf den geteilten zehnten Gesamtrang zurückgefallen. Der Burgenländer hält nach drei Runden bei 2 unter Par, hat damit am Finaltag aber nach wie vor die Chance auf ein Top-Ergebnis und eine rot-weiß-rote Major-Rekordmarke. Klarer Solo-Leader war der Japaner Hideki Matsuyama mit 11 unter Par.