Laschet oder Söder: Duell um Kanzlerkandidatur der Union offiziell

Berlin – Lang haben sie sich Zeit gelassen, nun aber dürft­e es schnell gehen. Die Entscheidung, wer die Union als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führt, könnte noch in dieser Woche fallen. Und schon heute dürften maßgebliche Weichen dafür gestellt werden.

Der Druck aus der Partei war in den vergangenen Tagen zu groß geworden. Also nutzten die beiden Parteichefs der Union die Fraktionssitzung am Sonntag, um sich ihren Parteien und der Öffentlichkeit offiziell als Kanzlerkandidaten zu präsentieren. Wer denn nun um die Nachfolge Angela Merkels in den Ring steige, werde man sich untereinander ausmachen, betonte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet bei der anschließenden Pressekonferenz. Ein erstes ausführliches Gespräch dazu habe bereits am Samstag stattgefunden, ergänzte sein bayerischer Amtskollege und CSU-Chef Markus Söder. Entschieden habe man bislang aber nur, dass man einig in den Wahlkampf ziehen und den jeweiligen Kandidaten bestmöglich unterstützen werde, beteuerten beide.