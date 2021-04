Teil der gegen die Graz Giants auftrumpfenden Raiders-Offensive: Adrian Platzgummer auf dem Weg in die Endzone.

„Am Anfang war es etwas zäh“, ließ Platzgummer, der einen Touchdown (6 Catches für 97 Yards) beisteuer­n konnte, das erste Viertel gegen die Graz Giants Revue passieren. „Wenn du eineinhalb Jahre nicht am Rasen stehst, fühlt sich das einfach eigenartig an.“ Dass es etwas dauerte, den Rost abzuschütteln, war zu erwarten. Umso glücklicher war man dann im Raiders-Lager, als es ab dem zweiten Viertel funktionierte.

Nach vier Vierteln und dem klaren Auftakterfolg bei den Giants saß man dann mit einem breiten Grinser im Bus: „Wir haben uns angeschaut und gesagt: ,Die Knochen schmerzen, aber es fühlt sich gut und richtig an.‘ So wie es sein muss.“

Der Weg zum ersten Spiel war lange, vier bis fünf Tests müssen die Tiroler Footballer in der Woche absolvieren. Eine Blase, wie sie die Profis haben, gibt es im Amateur-Bereich nicht. Trotzdem haben Platzgummer und Co. ein „Gentlemen’s Agreement“ abgeschlossen: „Wir versuchen, so gut wie möglich unter uns zu bleiben, treffen uns nur mit getesteten Personen und wollen alle anderen schützen. Schließlich studieren und arbeiten viele von uns.“