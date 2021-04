Raiders-Basketballer träumen weiter von der „Cinderella-Story“

Nun, sieben Monate später, stehen die Innsbrucker mit Rang vier im Grunddurchgang sowie drei Siegen aus den ersten drei Play-off-Partien da. Nach dem 2:0 in der Viertelfinal-Serie gegen KOS Celovec folgte am Samstag im ersten Halbfinalspiel ein 84:80 – gegen die Güssing/Jennersdorf Blackbirds, die Nummer eins des Grunddurchgangs. Und nun ist das Wort Meistertitel keines mehr aus dem Fremdwörterbuch, sondern eines, das den Raiders in ihrem erst zweiten Bundesliga-Jahr nach den Gründung immer mehr auf der Zunge liegt.

„Wenn wir das Spiel am Samstag gewinnen, dann ist auch der Meistertitel ein Thema. Das wäre dann eine richtige Cinderella-Story“, sagt Oberhauser vor dem samstägigen Heimspiel (18 Uhr, Landessportcenter) gegen die Blackbirds. Ein Sieg würde den Tirolern den Finaleinzug bringen – und so sehr sich das Team auch nach der Verwirklichung des Märchens sehnt, so sehr wissen alle um den vorhandenen Abstand zur Realität. „Einige Spieler der Blackbirds haben mir schon geschrieben – die sind mega­motiviert und wollen uns unbedingt schlagen“, erzählt Oberhauser, der die Spieler unbedingt am Boden halten will: „Die Blackbirds sind das beste Team der Liga, das wird ein richtig harter Kampf.“ Die Lockerheit spricht für den Außenseiter. Und träumen darf man ja. Jetzt mehr denn je.