Schubert scheiterte bei Boulder-Europacup überraschend im Halbfinale

Nicht nach Wunsch verlief am Sonntag die Weltcup-Generalprobe für Tirols Kletter-Ass Jakob Schubert. Beim Boulder-Europacup in Klagenfurt verpasste der 30-jährige Innsbrucker als Siebenter des Halbfinales knapp die Entscheidung. „Im Endeffekt muss ich die Fehler bei mir suchen“, meinte der Doppel-Weltmeister von 2018, der sich nun in Richtung Meiringen (SUI) aufmacht. Dort steht am Wochenende der Auftakt in der neuen Weltcup-Saison der Kletterer auf dem Programm.