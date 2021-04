Stabile Lage und Ruf nach Öffnung in Tirol, Wien hofft auf Wende

Innsbruck, Wien – Ostösterreich, das sich noch bis einschließlich 18. April im harten Lockdown befindet, hofft diese Woche auf eine Trendumkehr. In Wien mussten am Sonntag 243 Schwerkranke auf Intensivstationen betreut werden, so viele wie noch nie. Österreichweit sind es 602. Im Burgenland und in Niederösterreich ist die Lage in den Spitälern ebenfalls kritisch, wenngleich im Burgenland die Zahl der Neuinfektionen zuletzt leicht zurückgegangen war. In Niederösterreich wurden gestern mit 537 die meisten gemeldet, gefolgt von 512 in Wien.