18 Kandidaten und kein Favorit bei Präsidentenwahl in Peru

Nach einem turbulenten Jahr mit drei Staatschefs wählen die Peruaner am Sonntag einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Mehr als ein Dutzend Kandidaten bewerben sich um das höchste Staatsamt in dem lateinamerikanischen Land. In der ersten Runde dürfte sich keiner der Kandidaten durchsetzen - selbst die stärksten Bewerber kamen in den jüngsten Umfragen nicht über zehn Prozent der Stimmen. Eins Stichwahl am 6. Juni gilt als so gut wie sicher.