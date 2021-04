Nadal erklärt sich vor Monte Carlo für topfit

Der Sandplatz-König ist zurück und er hat wieder Selbstvertrauen. Rafael Nadal erklärte sich vor Beginn seiner Saison auf Asche in Monte Carlo für topfit und bereit für die Jagd auf seine bereits 14. French-Open-Trophäe. Der Weltranglisten-Dritte hatte zuletzt im Viertelfinale der Australian Open gegen Stefanos Tsitispas verloren und wegen einer in Melbourne erlittenen Rückenverletzung seither nicht mehr gespielt. In Monaco geht er schon auf seinen dort zwölften Titel los.