Kein klarer Sieger bei Präsidentenwahl in Peru

Bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl am Sonntag in Peru hat es einen äußerst engen Ausgang gegeben: Ersten Ergebnissen zufolge lag überraschend der linksgerichtete Gewerkschafter Pedro Castillo mit 15,7 Prozent der Stimmen in Führung, wie die Wahlbehörde ONPE am Montagmorgen (Ortszeit) mitteilte. Demnach wurden jedoch zunächst nur 16 Prozent der Stimmen ausgezählt. Auf dem zweiten Platz lag der 79-jährige Liberale Hernando de Soto mit 14,4 Prozent der Stimmen.