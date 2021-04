Japaner Matsuyama siegt bei Golf-Masters - Wiesberger 40.

Der 29-jährige Hideki Matsuyama hat am Sonntag (Ortszeit) in Augusta das Masters der Golfer und damit als erster Japaner ein Major-Turnier gewonnen. Nach der dritten Runde hatte Matsuyama mit vier Schlägen Vorsprung geführt, mit einer 73er-Runde rettete er mit gesamt 278 Strokes einen Bonus von einem Schlag auf den US-Masters-Debütanten Willa Zalatatoris ins Clubhaus. Der Burgenländer Bernd Wiesberger erwischte einen schwarzen Tag, rutschte von Rang zehn auf Endrang 40 ab.

„Ich bin geehrt und begeistert, dass ich das wundervolle Augusta National gewonnen habe“, sagte Matsuyama etwas schüchtern und mithilfe eines Übersetzers, ehe er auf Englisch hinzufügte: „Danke.“ Unmittelbar nach dem letzten Putt hatte er seinen Caddie auf dem 18. Grün in den Arm genommen, auf dem Weg zum Clubhaus wischte er sich mehrfach mit der Hand über die Augen. Der verletzte Tiger Woods gratulierte: „Gratulation zu dieser großen Errungenschaft für dich und dein Land“, twitterte der US-Star.

Matsuyama ist früherer Amateurmeister Asiens. Er hatte ab 2014 sechsmal auf der PGA-Tour gesiegt, viermal davon von Februar 2016 bis August 2017. Seither, also seit fast vier Jahren, war er auf dieser Ebene erfolglos geblieben. Bei den vom US-Amerikaner Brooks Koepka gewonnenen US Open 2017 war er Zweiter geworden. Damals war Matsuyama Weltranglistenzweiter gewesen, in das Masters ging er als 25.