Organisiertes Verbrechen breitet sich in EU weiter aus

Das organisierte Verbrechen breitet sich laut Europol in allen Bereichen der Europäischen Union aus. Noch nie sei die Bedrohung so groß gewesen, warnte die europäische Polizeibehörde am Montag in einer in Lissabon vorgelegten Analyse. Die Gefahr sei groß, dass Kriminelle die Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen ausnutzen würden. Dies könnten „ideale Bedingungen“ für Verbrecher sein, um Bürger, Unternehmen und öffentliche Instanzen ins Visier zu nehmen.