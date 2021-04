Japaner Matsuyama siegt bei Golf-Masters - Wiesberger 40.

Der 29-jährige Hideki Matsuyama hat am Sonntag (Ortszeit) in Augusta das Masters der Golfer und damit als erster Japaner ein Major-Turnier gewonnen. Nach der dritten Runde hatte Matsuyama mit vier Schlägen Vorsprung geführt, mit einer 73er-Runde rettete er mit gesamt 278 Strokes einen Bonus von einem Schlag auf den US-Masters-Debütanten Will Zalatoris ins Clubhaus. Der Burgenländer Bernd Wiesberger erwischte einen schwarzen Tag, rutschte von Rang zehn auf Endrang 40 ab.