Betrüger fand Opfer österreichweit als „Fr. und Hr. Markus“

Wie die Landespolizeidirektion Wien am Montag per Aussendung berichtete, soll der Mann in Tageszeitungen als „Frau und Herr Markus“ in Annoncen sein Interesse an allerlei alten und gebrauchten Gegenständen geäußert haben: Gesucht wurden etwa Möbel, Küchen, „Heiligtümer“ aber auch Tischdecken oder Militaria. Als „seriös“ und „fair“ wurde die „kostenlose Abholaktion“ beworben, das Gegenteil war der Fall: Rund 20 Personen sind bisher als Geschädigte bekannt, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass gegenüber der APA. Der Mann schlug nicht nur in Wien zu, sondern etwa auch in Salzburg oder dem Burgenland.