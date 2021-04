13 EU-Staaten definieren Kriterien für „Grünen Pass“

Die nationale Entscheidungsfreiheit über zusätzliche Freiheiten durch den „Grünen Pass“, die auf einer gemeinsamen Plattform ersichtlich sein sollen, müsse dabei erhalten werden, heißt es weiter. So sollen die Gesundheitsdaten der einzelnen Bürger nicht in einer zentralisierten Datenbank auf EU-Ebene gespeichert werden, sondern ausschließlich im Mitgliedsstaat. Das Ziel sei es außerdem, eine grenzübergreifende Lösung auch mit Drittstaaten zu erarbeiten sowie eng mit der Reise- und Tourismusbranche bei der Einführung des „Grünen Passes“ zusammenzuarbeiten.

Die EU-Kommission habe die Liste bisher nicht erhalten, sagte ein Sprecher der EU-Behörde am Montag zu Mittag in Brüssel. „Das Digitale Grüne Zertifikat ist auf europäischer Ebene auf einem guten Weg“, erklärte er weiter mit Blick auf das vom EU-Parlament beschlossene Dringlichkeitsverfahren. Auch die Arbeit im Rat schreite voran. „Den Brief schauen wir uns natürlich an, sobald wir ihn erhalten haben“, so der Sprecher.