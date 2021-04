Innsbrucker Hotel Alpinpark geschlossen und an Bauträger verkauft

Das Hotel Alpinpark in Pradl wird geschlossen. Ob es umgebaut oder ein Neubau errichtet wird, ist noch nicht klar.

Innsbruck – War es zuerst nur ein Gerücht, das in der Branche kursierte, ist es nun fix: Das Hotel Alpinpark in Innsbruck schließt seine Pforten und wird an einen Bauträger verkauft. Das bestätigte Eigentümer Klaus Stiebleichinge­r gegenüber der Tiroler Tageszeitung.