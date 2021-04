Wien berät über weitere Corona-Maßnahmen

In Wien wird am Nachmittag über die aktuelle Corona-Situation - vor allem die Lage in den Spitälern - beraten. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat zu einer Videokonferenz geladen, an der neben Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) auch Medizinerinnen und Mediziner teilnehmen werden. In Wien sind die vor allem die Zahlen bei den Intensivpatienten zuletzt wieder auf einen neuen Höchststand geklettert.