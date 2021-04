Organisiertes Verbrechen breitet sich in EU weiter aus

Das organisierte Verbrechen breitet sich nach einem Bericht von Europol immer weiter in der Europäischen Union aus und durchdringt das legale Leben. Noch nie sei die Bedrohung der EU und seiner Bürger so groß gewesen, warnt die europäische Polizeibehörde am Montag in einer in Lissabon vorgelegten Analyse des organisierten Verbrechens. Mit Drogen- und Menschenhandel, Cybercrime und Betrug würden Milliarden verdient. Die Banden würden auch immer gewalttätiger.