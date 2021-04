Schüsse vor Krankenhaus in Paris - eine Person tot

In Paris ist mindestens ein Mensch in der Nähe eines Krankenhauses durch Schüsse getötet worden. Eine weitere Person sei am frühen Montagnachmittag verletzt worden, bestätigte die Polizei der dpa in Paris. Der Vorfall hat sich demnach vor dem Henry-Dunant-Krankenhaus im 16. Arrondissement im Südwesten der Hauptstadt ereignet. Der Schütze war am Nachmittag noch auf der Flucht. Auf TV-Bildern war zu sehen, dass die Gegend um das Krankenhaus weiträumig abgesperrt wurde.