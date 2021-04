Weiterer Anlauf zu Corona-Testpflicht im Handel

Die Sozialpartner erneuerten am Montag in einem gemeinsamen offenen Brief an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ihr „striktes Nein“ zu Eintrittstests im stationären Handel und sprachen von einem „völlig unpraktikablen Vorschlag“. Eintrittstests wären eine „Hürde für KonsumentInnen, welche Impulskäufe verhindern“, so GPA-Vorsitzende Barbara Teiber und Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Der Handel würde daher „massive wirtschaftliche Einbußen“ erleiden, so die Befürchtung, Folge wäre die Gefährdung zahlreicher Arbeitsplätze.