Schüsse vor Krankenhaus in Paris - eine Person tot

In Paris ist mindestens ein Mensch in der Nähe eines Krankenhauses erschossen worden. Eine weitere Person sei am frühen Montagnachmittag verletzt worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und versuchten Mordes. Der Schütze war auch am späteren Nachmittag noch auf der Flucht.