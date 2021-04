Drei mutmaßliche Jihadisten in Linz vor Gericht

Im Verein in Linz und einem weiteren in Graz sei eine Gegenerziehung junger Menschen zur in Österreich mit großen Aufwand betriebenen Integrationsarbeit betrieben worden. Sie seien dort radikalisiert worden. Die Demokratie und das Rechtssystem in Österreich würden als Zeichen des Unglaubens dargestellt. Es sei eine staatsfeindliche Verbindung gebildet worden, um eine ernsthafte Erschütterung des Staatswesens herbeizuführen - auch auf gesetzeswidrige Weise, beispielsweise durch Terroranschläge.

Dem widersprachen die Verteidiger. Bei dem Prozess handle sich um eine Gratwanderung zwischen einerseits freier Religionsausübung und Meinungsäußerung sowie Gedankenfreiheit und andererseits strafrechtlichen Tatbeständen. Sie kündigten an, alle Angeklagten würden sich für nicht schuldig erklären. Für die Vorwürfe gebe es keine Beweise. Niemand sei animiert worden, für den IS oder die Terrororganisation Jabhat al-Nusra in den Krieg zu ziehen. Das Gegenteil sei getan worden. Es habe keine staatsfeindliche Verbindung gegeben, denn auch der Obmann, der Kassier des Vereines sowie der Vermieter der Räumlichkeiten seien in diesem Zusammenhang schon freigesprochen worden.

Der Erstangeklagte wies in seiner Befragung alle Vorwürfe zurück. Als er erstmals Kenntnis von der Anklage erhielt, habe er darüber lachen müssen, weil sie für ihn so unglaublich sei. Er habe niemals auch nur in einziges Wort mit staatsfeindlichem Inhalt gesagt. Er lebe seit 23 Jahren in Österreich und sei hier - bis zur Untersuchungshaft - immer zufrieden gewesen. Er habe alle staatsbürgerlichen Pflichten erfüllt und niemals Probleme gehabt, auch nicht in elf Jahren als Islam-Lehrer in Volks- und Hauptschulen. Er habe niemanden animiert, für den IS oder Jabhat al-Nusra in den Krieg zu ziehen, denn deren Handlungen lehne er entschieden ab, ebenso den Anschlag im vergangenen November in Wien. Keine Personen seines Vereines seien Kämpfer gewesen, diese hätten alle aus Graz und Wien gestammt. Aber wegen seiner Verbindungen nach Graz sei er in Verdacht geraten. Die Kontakte zu den einschlägigen Personen habe es erst nach deren Rückkehr gegeben. Weitere Kontakte - beispielsweise zu einer bedenklichen Gruppierung in Bulgarien - stellte er in Abrede. Die Bedeutung der IS-Flagge auf der Homepage des Vereins habe er nicht gekannt, er habe sie als Schmuck verstanden. Damals sei sie auch noch nicht verboten gewesen. Bei der Befragung kam es zum Teil zu heftigen Wortgefechten zwischen dem Staatsanwalt und dem Angeklagten, die der Vorsitzende des Geschwornengerichtes abstellte, weil dabei eine ordnungsgemäße Protokollierung nicht möglich sei.