Autofahrer fuhr in Vorarlberg frontal gegen Baum - tot

Ein Autofahrer ist Dienstagfrüh in Nüziders (Bez. Bludenz) nach einer Frontalkollision mit einem Baum seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Auto des Mannes wurde nach dem Anprall rund fünf Meter zurückgeschleudert, der Lenker in seinem Wagen eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle, bestätigte die Polizei Berichte Vorarlberger Medien.