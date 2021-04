Coach Hütter wechselt im Sommer von Frankfurt nach Gladbach

Der Vorarlberger Trainer Adi Hütter wechselt nach Saisonende innerhalb der deutschen Fußball-Bundesliga von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach. Dies bestätigten beide Vereine am Dienstag in einer Mitteilung. In deutschen Medien wird eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro kolportiert - so viel wurde im Land des vierfachen Weltmeisters noch nie für einen Trainer bezahlt.