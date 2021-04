Fällung von drei Kastanienbäumen in Imst sorgt für Ärger

Imst – Das Verständnis für die Fällung dreier Kastanienbäume am so genannten „Eisplatzl“ hinter dem Imster Stadtplatz hält sich, liest man die Kommentare in den sozialen Medien, in Grenzen. Sie reichen von „schockiert“, „unfassbar“, „traurig“ oder „schrecklich“ bis zu „alles niederreißen und zupflastern“. Für eine solche Verstimmung sorgt eine Baustelle, die von so manchem in direkten Zusammenhang mit der Baumfällung gebracht wird.