FI, ÖVP und FPÖ drehen Millionenprojekt in Innsbruck ab

Innsbruck – Bei dem gestrigen „Wirtschaftstreffen“ aller Innsbrucker Gemeinderatsfraktionen haben FPÖ, ÖVP und Für Innsbruck der Entwicklung eines Kulturquartiers auf dem so genannten St.-Bartlmä-Areal hinter dem Stift Wilten einen Riegel vorgeschoben. Die Grünen wollen dort „ein urbanes, kreatives und nachhaltiges Konzept mit Platz und Infrastruktur für Veranstaltungen, Gastronomie, einem Co-Working-Angebot und mehr umsetzen“. Für die neue Klubobfrau der Grünen, Janine Bex, ginge ein solches Projekt in Sachen Stadtentwicklung genau in die richtige Richtung.