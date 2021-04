Friederike Mayröcker hat Chancen auf Leipziger Buchpreis

Die österreichische Autorin Friederike Mayröcker ist mit ihrem Buch „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“ für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Die Auswahl ist in diesem Jahr so weiblich wie nie. In der Kategorie Belletristik setzte die Jury vier Frauen auf die fünf Plätze umfassende Nominierten-Liste, wie die Messe am Dienstag mitteilte. Das gab es in der Geschichte des seit 2005 verliehenen Preises noch nicht.